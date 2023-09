Marcelo e Justin Trudeau juntos na defesa da NATO e da Ucrânia

Marcelo Rebelo de Sousa, que falou a seguir, devolveu os elogios a Justin Trudeau, considerando que, "no caso da Ucrânia, na NATO, e na ação climática, nos oceanos, na biodiversidade, na transição energética e também no digital", o primeiro-ministro canadiano, o seu Governo e o Canadá como um todo têm tido um "papel exemplar".

No plano das relações bilaterais, realçou: "Duplicámos o nosso comércio com Portugal na sequência do acordo de livre comércio [entre a União Europeia e o Canadá], o CETA, o que são ótimas notícias".

O Presidente da República e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, trocaram este sexta-feira elogios sobre o papel de cada um e dos respetivos países no mundo, em particular na ação climática e em defesa da Ucrânia .

Sem dar para já resposta ao convite, Justin Trudeau referiu que o primeiro-ministro português, António Costa, já lhe tem falado no assunto: "Sim, o António tem falado comigo".

Marcelo Rebelo de Sousa disse a Trudeau que "a comunidade portuguesa, como sabe, apoia-o muito, e está muito agradecida ao Canadá".

"Nós estamos agradecidos à comunidade portuguesa", respondeu o primeiro-ministro canadiano.

Segundo o Presidente da República, a comunidade portuguesa "está a ficar mais forte", assim como os laços entre Portugal e o Canadá "no comércio, investimento, tecnologia, transição energética e digital".

"E depois, claro, somos parceiros antigos, é quase uma espécie de eternidade, uma fraternidade, é mais do que sermos apenas parceiros, nas Nações Unidas, mas sobretudo na NATO, apoiando a Ucrânia", acrescentou o chefe de Estado, lembrando que esteve na Ucrânia em agosto.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falou em inglês, francês e português, apontou Justin Trudeau como "o primeiro a defender a Ucrânia, a sua integridade territorial, soberania e independência".

"Estamos juntos pela Ucrânia, juntos na NATO, juntos na ação climática, nos oceanos, na biodiversidade, tudo o que é mais progressista", resumiu.

O Presidente da República chegou ao Canadá na quarta-feira para uma visita oficial de cinco dias dedicada às comunidades emigrantes portuguesas neste país.

Fazem parte da sua comitiva o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e os deputados João Azevedo e Castro, do PS, Francisco Pimentel, do PSD, Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Bruno Dias, do PCP, e José Soeiro, do Bloco de Esquerda.