Pedro Sobrado e João Carlos Santos vão presidir a novas entidades do património cultural

O presidente do Conselho de Administração (CA) do Teatro Nacional de São João, Pedro Sobrado, e o diretor-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, vão presidir às novas entidades de gestão dos museus e do património cultural.



O Ministério da Cultura informou, esta quinta-feira, em comunicado, que Pedro Sobrado será presidente do Conselho de Administração da Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E., que terá sede em Lisboa, e João Carlos dos Santos presidirá o Conselho Diretivo do Património Cultural, I.P., com sede no Porto.



Segundo informou ainda a tutela, "estas nomeações correspondem a mais um passo para a implementação do novo modelo de gestão dos museus e dos monumentos e para um reposicionamento na área da salvaguarda e divulgação do património arquitetónico, arqueológico e imaterial".

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, citado pelo comunicado, assegura que “esta é uma reforma ousada que permitirá ultrapassar bloqueios que se arrastam e que, estou certo, corresponderá a uma nova ambição para a gestão dos museus e monumentos nacionais. Estas nomeações permitirão, desde já, promover a transição entre a Direção-Geral do Património Cultural e os novos organismos e envolver todos os atores neste processo que será de mudança profunda. O nosso património cultural tem de ter outra centralidade política”.