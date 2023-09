Sobreiros do Sul da UE entre as espécies a proteger

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou esta quarta-feira para a necessidade de proteger a diversidade biológica única da União Europeia (UE), como os sobreiros do Sul, e para a "realidade de um planeta em ebulição".

"Desde as poderosas florestas de coníferas do Norte e do Leste, passando pelos últimos vestígios de florestas virgens de carvalhos e faias na Europa Central, até aos montados de sobro do Sul da Europa: todas estas florestas são uma fonte insubstituível de bens e serviços", e mostram que a biodiversidade necessita de ser protegida, referiu von der Leyen, no seu discurso do Estado da União, perante o Parlamento Europeu.

A par da proteção da natureza, a segurança alimentar é também uma tarefa essencial na UE, disse a líder do executivo comunitário, lembrando que as alterações climáticas provocam secas, fogos florestais, cheias e inundações.

Os agricultores europeus foram ainda afetados pela invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, lembrou Ursula von der Leyen, aproveitando o discurso para agradecer que o setor continue a "providenciar comida dia após dia".

"Este verão -- o mais quente de sempre na Europa -- foi uma dura lembrança" da necessidade de proteger a natureza, disse presidente da Comissão Europeia, exemplificando com os incêndios devastadores na Grécia e Espanha, seguidos de importantes inundações.

O discurso do Estado da União foi instituído pelo Tratado de Lisboa, tendo o primeiro sido proferido por Durão Barroso, e consiste num balanço sobre a ação do executivo comunitário e na apresentação das principais apostas europeias para o ano seguinte.