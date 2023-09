Miguel Santos e Jorge Paulo Oliveira propostos para "vices" da bancada do PSD

Os deputados do PSD vão eleger na próxima sexta-feira dois novos vice-presidentes da bancada parlamentar. Segundo apurou a Renascença, Miguel Santos e Jorge Paulo Oliveira são os nomes propostos pela liderança da bancada, que propõe ainda o nome de António Proa para novo coordenador da defesa.

Na primeira sessão legislativa que está a terminar, o PSD perdeu três vice-presidentes. Joaquim Pinto Moreira saiu logo após ter sido noticiado que estava a ser investigado no processo Vórtex, depois os deputados Ricardo Batista Leite e Luis Gomes saíram da Assembleia da República por motivos profissionais.

Miguel Santos é eleito pelo Porto e já ocupou a vice-presidência da bancada parlamentar quando Luis Montenegro era líder dos deputados.

Já Jorge Paulo Oliveira, eleito por Braga, é deputado desde a XII legislatura e desempenhava atualmente funções de coordenador na Comissão de Defesa.

A direção da bancada passa assim a ter 11 vice-presidentes, em vez dos 12 que tinha até aqui.

Com as três saídas, no final da sessão legislativa, a direção estava reduzida a nove "vices" (que se mantêm no cargo): João Moura, Paula Cardoso, Paulo Rios de Oliveira, Catarina Rocha Ferreira, Clara Marques Mendes, Andreia Neto, Hugo Oliveira, Hugo Carneiro e Alexandre Poço.

Joaquim Miranda Sarmento, o líder parlamentar do PSD foi eleito a 13 de julho do ano passado com perto de 60% dos votos da bancada, tendo-se registado 46 votos a favor, 20 brancos e 10 nulos.