Ex-presidente da Transtejo. "Levo uma chapada do Tribunal por defender interesse público"

Durante duas horas e meia, Marina Ferreira garantiu aos deputados que tudo o que fez foi em nome do interesse público e dos passageiros da Transtejo. Continua a defender a compra dos navios elétricos, garante que não se trata de experimentalismo, mas sim de inovação.

A antiga gestora da Transtejo levou uma declaração inicial que durou mais de 30 minutos a ler, onde explicou todo o processo de aquisição dos novos navios e a decisão de comprar as baterias num outro contrato e por ajuste direto.

“Foi um desgaste enorme, desgaste ditado pelo interesse dos passageiros, e levo uma chapada destas do Tribunal de Contas. Mentir ao Tribunal, mas eu sou maluca para mentir ao tribunal?”, declarou Marina Ferreira, concluindo que “então, para não mentir ao Tribunal, faz tudo como estava, mesmo que seja pior para o interesse público. É isso que nós queremos?”.

A gestora garantiu que todo este processo foi muito desgastante e que, por defender o interesse público, levou uma "chapada" do Tribunal de Contas, que levaria à sua demissão em abril deste ano.

Marina Ferreira disse que a linguagem usada foi jocosa e inédita do Tribunal e garantiu que a administração da Transtejo “não era inepta, sempre defendeu o interesse público e foi muito corajosa na decisão de comprar novos navios elétricos”.

Cinco meses depois da demissão, a antiga presidente da Transtejo teceu duras críticas ao relatório do Tribunal de Contas (TdC) que chumbou a compra, por ajuste direto, de baterias para navios elétricos novos.

A gestora disse ainda aos deputados que a decisão foi tomada com base em vários estudos e pareceres e que foi uma decisão fundamentada e ponderada, recusando por isso a ideia de “experimentalismo”.

Ao longo da audição, a antiga presidente do conselho de administração da Transtejo acabou por reconhecer que se fosse hoje teria feito de forma diferente.

“Olhe, tinha ficado quietinha, tinha feito o que muita gente faz, tinha dito que não há dinheiro, que os barcos não funcionam. Todo este processo foi um grande desgaste para toda a equipa. Eu ganhei todos estes cabelos brancos”, disse aos deputados.

Os deputados questionaram sobre a opção pela compra dos navios elétricos. A antiga presidente do conselho de administração explicou as vantagens, uma delas a manutenção é muito menor do que nos atuais cacilheiros.

“Eu acho que vamos ficar todos muito contentes quando os navios começarem a trabalhar, porque eu já tive a oportunidade de andar num desses navios (no Cegonha Branca) e, de facto, é uma experiência de navegação que não tem paralelo. Vai ser um grande sucesso de transporte público”, garantiu Marina Ferreira.

Questionada sobre qual foi a posição da tutela neste processo, Marina Ferreira reconheceu que foi pressionada pelo ministro do Ambiente da altura, Matos Fernandes, mas que a decisão de comprar os navios elétricos e a opção do contrato de aquisição das baterias, por ajuste direto, foi da Transtejo e que o Governo não “ficou confortável com a decisão”.

Marina Ferreira demitiu-se da Transtejo na sequência do relatório do Tribunal de Contas que chumbou a compra pela Transtejo, por ajuste direto, de baterias para nove navios elétricos novos e considerou que foi enganado pela empresa quando aprovou a compra dos catamarãs, remetendo o caso para o Ministério Público.

"A Transtejo comprou um navio completo e nove navios incompletos, sem poderem funcionar, porque não estavam dotados de baterias necessárias para o efeito. O mesmo seria, com as devidas adaptações, comprar um automóvel sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais, reservando-se para um procedimento posterior a sua aquisição", considerou o Tribunal de Contas.