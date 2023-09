Estado da União. O essencial do discurso de von Der Leyen

Guerra, agenda climática, inteligência artificial, habitação e emprego. São estas as linhas centrais do discurso da presidente da Comissão Europeia, na abertura do debate sobre o Estado da União, em Estrasburgo, esta quarta-feira.

Naquele que é o último discurso sobre o Estado da União antes das eleições europeias do próximo ano, Von der Leyen aponta o combate às alterações climáticas como uma prioridade, lembrando os incêndios deste verão no sul da Europa, bem como as temperaturas extremas e as cheias em vários países.

Uma realidade de um "planeta a ferver", diz.

Noutro plano, da concorrência, Ursula von der Leyen anunciou uma investigação aos subsídios estatais chineses aos veículos elétricos.

Em causa a concorrência nos carros elétricos mais baratos que - segundo von der leyen - “distorce o mercado”.

A presidente da comissão diz que a Europa está "aberta à concorrência", mas "não a nivelar por baixo", rejeitando práticas comerciais desleais.

Uma palavra, ainda, sobre a guerra na Ucrânia: Ursula von der Leyen diz que estamos a assistir ao nascimento de uma união geopolítica, aqui numa alusão à guerra da Rússia na Ucrânia.