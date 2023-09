Costa e a relação com Marcelo: "Tem de haver tensão" como a que sustenta as pontes

O primeiro-ministro considera que "tem de haver tensão, no sentido do equilíbrio", entre o Governo e o Presidente da República, comparando há que existe para sustentar as pontes.

"Para que as pontes se mantenham direitas, é preciso aqueles cabos em tensão a segurá-las", brincou, aos jornalistas, esta quinta-feira.

"Muita gente que votou num Presidente da República com determinada orientação política e numa maioria governativa com outra orientação política, queria esta tensão", apontou, também.

António Costa desvalorizou qualquer outro grau de conflito institucional entre Belém e S. Bento, defendendo que "quando cada um exerce a sua competência, não há drama nenhum".

O chefe do Executivo acrescentou, mesmo, que a relação pessoal que tem com Marcelo "é muito cordata" e "institucionalmente sempre correta".

"Quando o Presidente veta um diploma, está a exercer as suas competências. Quando a Assembleia da República confirma um diploma vetado, é a Assembleia a exercer as suas competências", afirmou.



"Porque é que passam o tempo a viver nesse romance de ficção que a vida política é feito de conflitos e dramas?", questionou, ainda.