Costa critica BCE antes de decisão sobre taxas de juro

O primeiro-ministro, António Costa, criticou a política monetária seguida pelo Banco Central Europeu (BCE), que na quinta-feira pode anunciar um novo aumento das taxas de juro.

Questionado pelos jornalistas se teme um novo aumento das taxas de juro, o primeiro-ministro espera para ver, mas deixa a certeza de que o Governo se prepara para aprovar novos apoios às famílias com créditos à habitação.

"Vamos ver o que diz o BCE. Aguardamos a decisão do BCE para que o conselho de ministros da próxima semana possa rever a legislação para apoiar as famílias com crédito à habitação", declarou António Costa, no Porto.

O primeiro-ministro sublinha que tem “manifestado preocupação e entende que a política monetária que tem sido seguida é errada. Mas é ao BCE que compete definir a política monetária".

"Aguardemos o que vai decidir o BCE e em função disso adotaremos um novo diploma relativamente ao crédito à habitação para que famílias portuguesas possam ter previsibilidade nos próximos anos e estabilidade naquilo que podem prever sobre a evolução da sua prestação", salientou.

O primeiro-ministro refere que "vivemos quase 20 anos com taxas de juro historicamente e anormalmente baixas, chegaram a ser negativas e o futuro não vai ser assim".

"Sabemos que o objetivo de médio prazo é atingir uma inflação de 2%. A estabilização das taxas de juro e prestações das cassas devem ter este referencial presente. Aguardemos a decisão do BCE e no conselho no conselho de ministros da próxima semana adotaremos uma medida de apoio às famílias com crédito à habitação", concluiu António Costa.