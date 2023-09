Bloco apresenta projeto-lei para limitar aumento de rendas

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, anunciou esta quarta-feira que o partido vai apresentar um projeto-lei sobre habitação, para limitar o aumento das rendas.

Desta forma, indica Mortágua, o Bloco substitui-se ao Governo em matéria de habitação, quando o Parlamento se prepara para voltar a debater o pacote Mais Habitação do Governo após o veto de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Se o Governo não faz o seu trabalho, o Bloco de Esquerda está aqui para fazer o óbvio. As rendas em 2024 têm de ser limitadas", defende a coordenadora do BE.

"O aumento tem de ser limitado àquilo que era antes do surto da inflação e é preciso dizer às pessoas já que essa limitação do aumento vai existir. Nós não podemos colocar as pessoas em Portugal perante a ansiedade de não saberem o que é que vai acontecer à renda da sua casa no próximo ano."

No entender de Mariana Mortágua, "é o dever do Governo" retirar ansiedade às pessoas sobre o futuro das suas rendas. "Se o Governo não cumprir esse dever, o Bloco cá está para o cumprir", destacou.