Quase 254 mil eleitores podem votar nas eleições da Madeira

Perto de 254 mil eleitores podem votar nas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, marcadas para dia 24, menos quase quatro mil do que em 2019, segundo dados do recenseamento eleitoral consultados pela Lusa esta terça-feira.

De acordo com o 'site' da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, estavam registados, à data de 09 de setembro, 253.865 eleitores, dos quais 248.519 na ilha da Madeira e 5.346 na ilha do Porto Santo.

Relativamente às eleições legislativas regionais de 2019, estão inscritos menos 3.893 eleitores. A ilha da Madeira perdeu 4.087 eleitores, mas o Porto Santo ganhou 194.

O Funchal é o concelho com mais eleitores, com 104.917, seguindo-se Santa Cruz, com 39.705, e Câmara de Lobos, com 32.402. O concelho com menos eleitores inscritos é Porto Moniz, com 3.020.

São Martinho, no concelho do Funchal, é a freguesia com mais eleitores, com 26.419, enquanto Achadas da Cruz, no município de Porto Moniz, regista o número mais baixo de eleitores (188).

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

A campanha eleitoral iniciou-se no domingo e decorre até dia 22.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.