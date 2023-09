Sindicato quer intervenção da AR e de Medina para aplicar aumento de 1% na CGD

O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) vai requerer a intervenção dos grupos parlamentares, Ministério das Finanças e Comissão de Orçamento e Finanças para reclamar a aplicação do aumento extraordinário de 1% decidido pelo Governo.

“O STEC vai requerer a intervenção dos responsáveis políticos, nomeadamente, grupos parlamentares da Assembleia da República, Ministério das Finanças e Comissão de Orçamento e Finanças, considerando as especiais responsabilidades que uma empresa pública como a CGD [Caixa Geral de Depósitos] deveria assumir quanto ao cumprimento das diretivas do Governo”, avança esta segunda-feira o sindicato em comunicado.

O anúncio do STEC surge na sequência de uma reunião de conciliação realizada no Ministério do Trabalho entre o sindicato e a CGD para discutir o aumento salarial de 1% que, por deliberação da administração do banco, não foi aplicado na CGD.

Em causa está o aumento salarial intercalar de 1% para a administração pública este ano anunciado em março pelo Governo e pago a partir de 20 de maio, de forma a travar a perda de rendimento dos trabalhadores na sequência do elevado nível da inflação.

Conforme recorda o sindicato, “se, no caso da administração pública, este aumento de 1% é um facto, já no que se refere às empresas do setor empresarial do Estado, onde a CGD se insere, surge sob a forma de recomendação”, sendo que a administração do banco deliberou que não o iria aplicar.