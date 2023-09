Marcelo. "Estamos ativamente solidários" com Marrocos

Marcelo Rebelo de Sousa expressou, este sábado, solidariedade com Marrocos, a braços com as consequências de um violento sismo que sacudiu o país na noite de sexta-feira. Aos jornalistas, o Presidente da República garantiu que os portugueses estão "ativamente solidários" com o povo marroquino nesta "tragédia".

"Às vezes esquecemo-nos que a capital mais próxima de Lisboa é Rabat. Estamos muito próximos de Marrocos", relembra Marcelo, que acredita que Portugal está preparado para ajudar como, de resto, tem acontecido "noutras missões onde temos sido inexcedíveis". "Vamos ser inexcedíveis", assegura, à margem de uma passagem por Viana do Castelo, este sábado.

Quanto a portugueses que possam ter sido afetados pelo sismo, Marcelo assevera que "felizmente, não temos notícia de nenhum português que tenha sido incluído na lista dos mortos, feridos ou desaparecidos. Até agora".