IL reitera que medidas de Costa são forma de "enganar" os jovens

O líder da Iniciativa Liberal (IL) reafirmou este sábado que as medidas apresentadas pelo primeiro-ministro para os jovens tentam "enganar", mas as "gerações mais bem preparadas de sempre" percebem que estão a ser "vítimas de um engodo".

"O problema de António Costa é que as gerações mais bem preparadas de sempre percebem bem quando estão a ser vítimas de um engodo, vítimas de publicidade enganosa e não deixarão, seguramente, de responder a António Costa, como António Costa merece. Com indiferença e até com indignação relativamente a esta publicidade", afirmou hoje Rui Rocha, antes da reunião do Conselho Nacional, em Coimbra.

Por cada ano de trabalho em Portugal, o Governo promete devolver aos estudantes um ano de propinas que pagaram numa universidade pública do país nos primeiros anos de trabalho, assim como os passes de transporte público passarão a ser gratuitos para todas as crianças e jovens até aos 23 anos, partir de janeiro do próximo ano.

O primeiro-ministro do governo maioritário socialista anunciou também alterações às regras do IRS Jovem.

O líder da IL fez referência a alguns estudos recentes que dão nota de que "quase metade" dos jovens que votaram no PS, nas eleições legislativas, não voltariam a votar no partido.

Segundo Rui Rocha, estas medidas, que "tentam enganar, mas na verdade não enganam ninguém", permitem perceber que há "duas visões muito diferentes do país". .

"A visão do PS [partido socialista], a visão de um país estagnado, que vai gerindo pequenas benesses para contentar clientelas e para contentar grupos de interesse, que vai fazendo compra de votos", sublinhou.

Já a visão da Iniciativa Liberal é completamente "oposta", visto que "tem o crescimento económico no centro de ação política".

Rui Rocha falou das promessas do primeiro-ministro "umas não cumpridas e outras que, quando se tentam cumprir estragam mais, do que trazem de bom", como por exemplo o pacote Mais Habitação.

"O que António Costa está a fazer é estragar mais. Não é Mais Habitação, não é mais soluções", acrescentou.

O Conselho Nacional da IL está reunido em Coimbra e tem na agenda, entre outros pontos, a decisão sobre a data da convenção estatutária do partido, que se saberá no final da tarde de hoje.

Os conselheiros vão também debater sobre fiscalidade.