Bancada do PSD vai a votos na sexta-feira para eleger "vices" em falta

O grupo parlamentar do PSD vai a votos na próxima sexta-feira para eleger "novos membros da direção", depois de três dos 12 vice-presidentes deixarem a Assembleia da República na primeira sessão legislativa.

Os novos nomes a indicar pela direção do grupo parlamentar para as vice-presidências terão de ser conhecidos até quarta-feira e as urnas estarão abertas entre as 10h00 e as 12h00 do dia 15 de setembro, primeiro dia da segunda sessão legislativa, na sala de reuniões da direção do grupo parlamentar, de acordo com a convocatória a que a Lusa teve acesso.

Nos últimos meses, deixaram a vice-presidência da bancada Ricardo Baptista Leite, que suspendeu o mandato de deputado a meio de maio para dirigir uma organização ligada à saúde, na Suíça, Luís Gomes, que saiu igualmente do parlamento por motivos profissionais, e Joaquim Pinto Moreira, que deixou o cargo de "vice" depois de ser noticiado que estava a ser investigado na "Operação Vórtex".

Pinto Moreira começou por deixar a vice-presidência e suspender o mandato de deputado, tendo regressado dois meses depois à Assembleia da República sem acordo da direção. A meio de julho, e depois de ser acusado na mesma investigação, anunciou que iria renunciar ao mandato.

Fonte da bancada disse à Lusa que o ainda deputado já formalizou por escrito essa renúncia ao presidente da Assembleia da República, que terá efeitos a partir de 14 de setembro, último dia da primeira sessão legislativa.