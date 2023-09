Marcelo garante que amizade com Costa "é recíproca e verdadeira"

O Presidente da República afirmou esta sexta-feira que a amizade com António Costa mantém-se e "é recíproca e verdadeira".

"É uma amizade de décadas, décadas. Sou amigo de alguém que foi meu aluno com 19 anos de idade. Eu tinha 30. Não mudo", contou.

"As amizades não se deixam cair. São importantes", acrescentou.

Falando aos jornalistas no recinto da Feira do Livro do Porto, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado se recomendava algum livro ao primeiro-ministro.

Sem dar nenhuma sugestão, o chefe de Estado apontou que Costa "gosta de romances com conteúdo variado e movimentado".

"Gosta de os ler em viagem e gosta de os ler em férias. Mas não me substituo ao primeiro-ministro", afirmou.

Voltado a ser questionado sobre o que foi divulgado do último Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a realçar que trata-se de uma quebra do sigilo e percebe quem fique ofendido com a divulgação do conteúdo.

O Presidente da República não quis comentar a moção de censura ao Governo que o Chega vai apresentar.