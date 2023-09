Medidas do Governo "são esquemas" para enganar os jovens, diz IL

O líder da IL considerou esta quinta-feira que as medidas apresentadas pelo primeiro-ministro para os jovens “são esquemas que visam enganar as pessoas” e que “a geração mais bem preparada de sempre” saberá identificar que está a ser vítima disso.

Na conferência de imprensa para apresentar o programa “Habitação Agora”, em Lisboa, Rui Rocha foi questionado sobre as medidas que foram apresentadas na véspera por António Costa, entre elas, que, por cada ano de trabalho em Portugal, o Governo vai devolver aos estudantes um ano de propinas que pagaram numa universidade pública do país nos primeiros anos de trabalho.

“Estou em crer que a geração mais bem preparada de sempre sabe identificar claramente quando está a ser vítima de um esquema que tem como único objetivo demonstrar a inexistência de soluções para um projeto de vida no país”, começou por responder.

Quer a medida das propinas, quer as alterações anunciadas ao IRS jovem, na análise do líder da IL, deixam sempre uma pergunta: “qualquer um de nós quer viver num país em que pode ser construído um projeto de vida ou quer ser alvo de um isco que tem um anzol para prender as pessoas?”.

Para Rui Rocha o que é preciso “é um país que crie riqueza para todos e independentemente da idade das pessoas”, enfatizando que “tudo o resto são esquemas que visam enganar as pessoas”.

Questionado sobre a tensão entre primeiro-ministro e Presidente da República, o presidente liberal foi perentório: “o melhor serviço que posso prestar ao país é não fazer comentários sobre altercações públicas que, na minha opinião, traduzem um mau serviço de quem devia ter mais responsabilidade de assegurar as instituições”.

Já sobre a moção de censura anunciada pelo Chega e o sentido de voto do seu partido, Rui Rocha disse apenas que este depende da “fundamentação e dos objetivos” que venham expressos do documento, esperando para ver o que “lá vem escrito”.

Ainda noutro tema da atualidade e a decisão da antiga CEO da TAP Christine Ourmières-Widener ter avançado com processo em tribunal no qual exige 5,9 milhões de euros, o líder liberal afirmou que seria “previsível que houvesse esta iniciativa” e antecipou que o “Estado português corre um grande risco de perder esta ação”.

No entanto, pelas previsões de Rui Rocha, a responsabilidade política, quando isto for decidido, já não apanhará no poder os responsáveis políticos que tomaram a decisão de demitir a antiga presidente executiva da TAP.

Na Academia Socialista, em Évora, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, anunciou alterações às regras do IRS Jovem, começando por dizer que no primeiro ano de trabalho haverá total isenção de IRS, no segundo ano os beneficiários desta medida pagarão 25% do IRS que teriam que pagar, “no terceiro e no quarto só pagarão metade” e no quinto ano “pagarão 75% do imposto que teriam a pagar”.

A partir de janeiro do próximo ano, os passes de transporte público passarão a ser gratuitos para todas as crianças e jovens até aos 23 anos.