PS contra-ataca e responsabiliza Marcelo por atrasos na reforma da habitação

É o primeiro dirigente do PS a criticar com mais dureza o Presidente da República pelo veto do diploma da habitação. Em declarações ao programa Casa Comum da Renascença, o deputado socialista e dirigente do Secretariado Nacional do PS, Porfírio Silva, cola Marcelo Rebelo de Sousa aos atrasos na reforma do setor e por possíveis aumentos de rendas e acusa Luís Montenegro de ir atrás da posição do Presidente da República.

Menos suave do que António Costa, o dirigente nacional do PS responsabiliza o Presidente da República pelas consequências do veto ao diploma da habitação. Depois do primeiro-ministro ter sublinhado a separação de poderes defendendo que uma eventual confirmação do diploma pelo Parlamento representa o regular funcionamento das instituições, o deputado do PS vem agora reagir com mais dureza à decisão de Belém.

“O Presidente argumentou com os argumentos da sua família política. O veto presidencial neste diploma tem consequências. Atrasa ou põe em dúvida a regulação do aumento das rendas. As famílias podem agora continuar a receber propostas pornográficas de aumento das rendas para o próximo ano sem saber ou com a incerteza se vai haver alguma negociação", começa por dizer Porfírio Silva.

O dirigente socialista, em declarações ao programa da Renascença Casa Comum, acrescenta ainda que "a mobilização da resposta cooperativa à construção de habitação está agora em suspenso, à espera de saber o que é que se faz ao veto do Presidente da República" e que "a regulação da capacidade dos condomínios para mitigar a transformação da habitação em unidades turísticas está agora em suspensão ou atrasado".

Porfírio Silva conclui que, "quando o Presidente diz que o que vetou não resolve o problema da oferta, está a esquecer que aquilo que vetou é apenas uma parte de um pacote mais vasto, onde há muito trabalho a ser feito - e de há vários anos - do lado da oferta”.