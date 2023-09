Chega vai apresentar moção de censura ao Governo

André Ventura confirmou, esta quarta-feira, na Assembleia da República que o partido vai apresentar uma moção de censura ao Governo "na próxima semana".

"Este país socialista vai acabar cedo ou tarde. Da nossa parte, uma moção de censura na próxima semana será o primeiro passo para o fazer", afirmou, numa declaração política na reunião da Comissão Permanente.

Em julho, o partido já tinha informado, no final de uma audiência com o Presidente da República, que iria apresentar uma moção de censura ao Governo no início da segunda sessão legislativa.



