Rúbrica de Pedro Nuno Santos vai para o ar na SIC Noticias, em outubro

A rúbrica do Ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos vai para o ar na SIC Noticia, em outubro.

Já era sabido que o ex-governante se iria sentar no estúdio da SIC Noticias para comentar a atualidade política, porém as previsões apontavam para que o programa começasse em setembro.

O espaço de comentário na estação televisiva foi anunciado em Fevereiro antes de voltar ao parlamento como deputado no início de Julho.



Agora, de acordo com o jornal PÚBLICO, a rúbrica vai para o ar em outubro, nas noites de segunda-feira, depois de Marques Mendes ao domingo (transmitido na SIC mas também no canal de informação) e de Ana Gomes, e antes de As Causas de José Miguel Júdice à terça-feira.

Ainda não se sabe a data certa de estreia, mas Ricardo Costa, diretor de Informação da SIC e SIC Notícias salienta a importância da presença do ex-ministro no espaço de comentário da estação televisiva.

“Pedro Nuno Santos é um reforço importante da notoriedade do comentário da SIC Notícias que se enquadra na lógica dos comentadores de espaço de assinatura”, defende Ricardo Costa. “Interessa-nos ter nomes de relevo, com força em televisão e impacto digital”, acrescenta o diretor de informação ao jornal PÚBLICO.

Miguel Sousa Tavares de regresso à TVI

Na TVI, Miguel Sousa Tavares regressa à estação depois de se ter afastado dos programas televisivos em 2021.

Ao PÚBLICO, a direção de Informação da TVI não quis avançar os moldes e datas da nova colaboração do jornalista, que deixou a TVI há dois anos, onde, além de comentador, chegou a coordenar uma edição do Jornal das 8 uma vez por semana.

"Não vou desvendar as mudanças que vamos fazer ao longo de setembro, mas posso anunciar esta noite um regresso que nos deixa orgulhosos, que qualifica o nosso jornalismo", disse Nuno Santos, diretor de informação da TVI, aquando do anúncio do regresso de Miguel Sousa Tavares durante a emissão de 'Palácio das Estrelas', gala que serviu para apresentar aos espectadores a nova grelha da estação.

Ainda não se sabe se o comentador irá participar nos espaços informativos da TVI ou terá um espaço próprio na CNN Portugal