Francisco Assis diz que "não faz sentido" discutir Presidenciais nesta altura

Francisco Assis diz que "não faz sentido" estar a discutir as eleições presidenciais nesta altura.

O presidente do Conselho Económico e Social tem sido apontado como um dos principais nomes à Presidência da República, mas, à Renascença, considera que não faz sentido estar a discutir os nomes a “corrida presidencial” e diz haver questões mais importantes em que o país se deve concentrar.

“Estamos a quase três anos das eleições e o país tem os problemas e as questões que se colocam, em que nos devemos concentrar. Eu nunca falei em nomes, nem vou falar em nomes nos próximos tempos”, diz o presidente do Conselho Económico e Social.

O antigo deputado socialista concorda com a proposta apresentada pela oposição, mas alerta que não deve haver uma competição nesta matéria.

O tema tem estado em debate desde que o PSD fez uma proposta para a redução no IRS.

Francisco Assis fala ainda das políticas de imigração, defendendo que é obrigatório Portugal ter uma política séria, rigorosa e humanista.

“Creio que há um consenso geral no pais no sentido de favorecer a adoção de medidas que façam com que essa politica humanística se concretize plenamente”, comenta o socialista.