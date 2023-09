Cavaco Silva publica livro sobre a "arte de governar"

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva vai publicar este mês um livro centrado no "comportamento de um primeiro-ministro de Portugal para que o Governo tenha sucesso", anunciou esta segunda-feira o seu gabinete.

"A parte central do livro consiste num ensaio normativo sobre o que deve ser o comportamento de um primeiro-ministro de Portugal para que o Governo tenha sucesso", adiantou a mesma fonte em comunicado.

Editado pela Porto Editora, a obra "O primeiro-ministro e a Arte de Governar" inclui também um conjunto de textos sobre Portugal e a União Europeia e crónicas sobre a política portuguesa.

O livro tem 10 capítulos que abordam temas como as competências do primeiro-ministro, a escolha dos ministros, a presidência do Conselho de Ministros, a avaliação e as reuniões com os ministros, as remodelações governamentais, o relacionamento do primeiro-ministro com o Presidente da República e o Governo de coligação.

A apresentação do livro caberá ao antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, e está prevista para o dia 15 de setembro, no Grémio Literário, em Lisboa.

Além de dois mandatos como Presidente da República entre 2006 e 2016, Cavaco Silva exerceu funções como primeiro-ministro entre 1985 e 1995, tendo conquistado duas maiorias absolutas consecutivas em eleições legislativas.