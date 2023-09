Líder do PCP critica "contas certas" do Governo. Propõe aumento mínimo de 70 euros nas pensões

A política de "contas certas" do Governo "desacerta a vida" dos portugueses e "agrava os problemas do país", critica o secretário-geral do PCP. Paulo Raimundo exige um "aumento geral e significativo" dos salários e das reformas.



No discurso de estreia na Festa do Avante!, Paulo Raimundo afirmou este domingo que "a política do PS, apoiada no essencial por PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, submissos que estão todos ao euro, às imposições da União Europeia e ao cutelo das contas certas, não serve e agrava os problemas do país".

"As contas certas deles desacertam, e de que maneira, as nossas vidas e o rumo do país", defendeu.

O líder comunista apontou que "são evidentes os efeitos de uma política que, no essencial, está ao serviço dos interesses e objetivos dos grupos económicos, opção para a qual converge a ação do Governo PS, a sua maioria absoluta e a intervenção de PSD, CDS, Chega e IL".

"É chocante a contradição entre a realidade da vida dura dos trabalhadores e do povo e os lucros dos grupos económicos", disse Raimundo.