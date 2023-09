Líder da IL cansado de ver país "sempre de mão estendida para Bruxelas"

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, admitiu este domingo estar cansado de ver o país "sempre de mão estendida para Bruxelas" e defendeu ser preciso resolver os problemas internos e reconstituir a confiança dos portugueses, sobretudo em matéria de habitação.

"Não quero um país que está sempre de mão estendida para Bruxelas, quero um país que consegue resolver os seus problemas e consegue reconstituir a confiança aos portugueses", afirmou Rui Rocha, em declarações aos jornalistas, à margem de um encontro com militantes na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Questionado se, à semelhança do Presidente da República, espera que a Comissão Europeia dê atenção à carta que o primeiro-ministro enviou sobre os problemas de habitação, o líder da Iniciativa Liberal admitiu estar "um pouco cansado" de ver "o primeiro-ministro, António Costa, sempre de mão estendida".

"Confesso que estou já um pouco cansado desta imagem de Portugal e, sobretudo do primeiro-ministro, António Costa, sempre de mão estendida, incapaz de resolver os problemas do país, incapaz de encontrar soluções para os problemas do país e depois, recorrendo a Bruxelas, como se Bruxelas tivesse a responsabilidade de resolver aquilo que nós internamente devemos de facto resolver", referiu.