Reportagem. Festa do Avante arranca esta sexta-feira

A azáfama é grande. No palco principal montam-se os últimos equipamentos de som e de luz, retirados do interior de um enorme camião TIR. Ali mesmo ao lado, nos pavilhões de cada região do país, ultimam-se pormenores como fixar bancos de madeira e recolocar torres de tiragem de cerveja, colocadas por engano em determinadas zonas dos balcões. No pavilhão da Juventude, prendem-se as últimas faixas de lona que vão permitir delimitar o espaço e pelos acessos rodoviários, circulam, frenéticos, veículos velhinhos, muitos deles carrinhas transformadas em viaturas de transporte, sem matrícula e com bandeira do PCP pendurada, que trabalharão apenas nesta altura do ano.

Na Quinta da Atalaia, no Seixal, está tudo a postos para receber milhares de pessoas - militantes ou não - no evento que marca a rentrée política do PCP. Madalena Santos é membro do executivo da Festa do Avante, e sublinha que a Festa “é passada e projetada ao longo ano”. Nestes dias, adianta, “são centenas e centenas, não só de militantes, mas de amigos da Festa que a vão construindo, com ideias e projetos”.