Habitação. PSD acusa Costa de “enxotar responsabilidades” do “falhanço" para a UE

O vice-presidente do PSD Paulo Rangel acusou esta sexta-feira o primeiro-ministro de tentar “enxotar responsabilidades” do falhanço do seu Governo na área da habitação, avisando que não é com cartas à Comissão Europeia que o problema se resolve.

Em declarações aos jornalistas à margem da Universidade de Verão do PSD, Paulo Rangel foi questionado pelos jornalistas sobre a notícia do Expresso, segundo a qual o Governo enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em que propõe que a "habitação e retenção de talentos estejam nas prioridades” do executivo de Bruxelas.

O vice-presidente do PSD começou por salientar que “é absolutamente normal” que a Comissão Europeia, antes do discurso do estado da União, peça aos Estados Membros e aos grupos políticos no Parlamento Europeu contributos para as prioridades do próximo ano.

“Este exercício de consulta, que é absolutamente normal, não serve para enxotar e atirar responsabilidades para Bruxelas. Porque é que não fez esta proposta há oito anos? Está a fazer agora em desespero de causa”, acusou Paulo Rangel, considerando que o primeiro-ministro está a tentar “atirar areia para os olhos dos portugueses”.