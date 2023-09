Baixar idade de voto? Parlamento deve ter “bom senso” de rejeitar proposta do PSD

O presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD disse esta sexta-feira esperar do Parlamento “o bom senso de rejeitar” a proposta do seu partido de baixar a idade de voto para os 16 anos, que classificou como “uma modernice”.

José Matos Correia foi um dos protagonistas do debate na Universidade de Verão do PSD sobre se a idade mínima legal de voto deve baixar dos 18 para os 16 anos, a par do vice-presidente do PSD e eurodeputado Paulo Rangel, defensor convicto do ‘sim’ nesta matéria.

O diretor da iniciativa de formação política, o eurodeputado Carlos Coelho, destacou o “exercício de liberdade” de ter dois altos quadros do partido a defender posições opostas, num formato de debate interno que acontece em todas as edições da Universidade de Verão do partido.

O PSD incluiu no seu projeto de revisão constitucional uma proposta para baixar a idade legal de voto de 18 para os 16 anos, tal como BE, Livre e PAN, mas esta já foi ‘travada’ pelo PS na primeira leitura dos diplomas, tendo ‘chumbo’ garantido.

Matos Correia contou que, quando era deputado, chamava a uma certa ala do PSD – muitas vezes ligada à JSD – o ‘PSD BE’, por “aderir a certas modernices” mais associadas àquele partido de esquerda.

“E agora o PSD decidiu aderir ele todo a uma modernice, julgo que fez mal, não beneficiou em nada o partido e ajudou a criar uma discussão que estava nas margens dos partidos. Não há nenhuma vantagem para o partido, nem para o país, espero que a Assembleia da República tenha o bom senso de a reprovar”, afirmou, dizendo que, desta vez, considera que o PS está do lado certo.

Na resposta, em tom descontraído, Rangel disse que “a ideia de que o PSD adere a modernices é uma ideia bota de elástico”, defendendo que o partido sempre foi “extremamente progressista”.

“Nós nunca fomos um partido conservador – há o risco de nos transformamos -, mas fomos sempre um partido reformista. Tal como o PSD não é um partido liberal, é um partido liberalizador, porque nos preocupamos com os mais fracos”, disse.

Rangel defendeu que baixar a idade de voto para os 16 anos poderia criar “o hábito de votar” nos mais jovens, numa altura em que, vivendo em casa, pode haver sensibilização do “contexto familiar” para que vote.

Contra a proposta, Matos Correia argumentou que aos 16 anos a maioria das pessoas não tem ainda maturidade para exercer o direito de voto e invocou também uma questão de coerência.

“Se acho que a idade de voto é aos 16 anos, a maioridade civil tem de ser aos 16 anos”, disse, acrescentando que também teria de se alterar a imputabilidade penal e até a legislação laboral.

O vice-presidente do PSD respondeu que o gradualismo na aquisição de direitos pode ser positivo e questionou qual “o grande perigo” desta descida da idade legal de voto: “Vai haver algum tremor de terra, algum furacão se os jovens começarem a votar aos 16 anos?”.

“O grupo em que a abstenção é maior é dos 18 aos 35 anos. Não resolvo este problema, mas crio um novo. Não é um terramoto, mas podia ter consequências sísmicas na participação eleitoral”, respondeu Matos Correia.

Entre os cerca de 100 jovens participantes – com uma idade média de 21 anos – a proposta pareceu não entusiasmar a plateia, com um dos ‘alunos’ a sugerir que se avance então também com a descida da idade legal para o consumo de álcool e outro a perguntar porque não pode esta medida começar primeiro no PSD.

“É uma excelente pergunta, em jeito de provocação espero que direção avance na revisão dos estatutos com a baixa de idade de voto nos órgãos internos”, propôs Matos Correia.

No final, Rangel admitiu que não se trata de “uma questão essencial, mas de cultura política e jurídica”.

“Se as pessoas não querem, boa tarde e vemo-nos na segunda-feira”, desdramatizou, entre risos e aplausos.

A 19.ª edição da Universidade de Verão do PSD decorre desde segunda-feira em Castelo de Vide (Portalegre) e será encerrada no domingo pelo presidente do PSD, Luís Montenegro.