Marcelo receia novo aumento de juros e inverno desfavorável

O INE também divulgou a estimativa da atividade económica no segundo trimestre de 2023 , que aumentou 2,3% em comparação com o mesmo período do ano passado , mas estagnou em cadeia , face ao primeiro trimestre deste ano.

Em declarações aos jornalistas à margem da sexta edição da Festa do Livro, no Palácio de Belém, o Presidente da República apontou que a situação portuguesa é "muito melhor que a média europeia" , já que, em alguns países "a inflação ainda está relativamente alta".

Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com o comportamento da economia europeia e portuguesa, e receia um novo aumento de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) quando se aguardava por uma pausa nesse processo. Foram divulgadas, esta quinta-feira, as estimativas de números da inflação, que voltou a acelerar em Portugal, e do resultado da economia durante o segundo trimestre.

O chefe de Estado também receia que "os meses de final do ano e começo do ano que vem podem não ser aquilo que desejaríamos", referindo um possível arrefecimento do turismo.

"Há notícias de que, nas feiras de turismo, houve sinais de previsão para o turismo na Europa que são desfavoráveis quanto à evolução do turismo para o fim deste ano e sobretudo para o começo do ano que vem", disse Marcelo Rebelo de Sousa, antes de sublinhar a importância do setor para a economia portuguesa.

O Presidente da República frisou que a conjuntura "pode significar, para um país como Portugal, que sofre muito do contexto abrangente, não subir o turismo ao ritmo que estava a subir", assim como abrandar o crescimento das exportações. Tudo isso, teme Marcelo, pode fazer "o crescimento sofrer".

Questionado sobre um novo travão ao aumento das rendas devido à inflação, Marcelo Rebelo de Sousa declarou que a resposta "só pode depender de uma análise muito cuidadosa da evolução da inflação" nos próximos meses.

Marcelo declarou ainda que está "a seguir com atenção" o pacote Mais Habitação, nomeadamente a regulamentação do diploma que escolheu promulgar, que "precisa de ser regulamentado" numa "corrida contra o tempo".

Discurso no Conselho de Estado está escrito "há muito tempo"

O Conselho de Estado de julho foi interrompido sem António Costa nem Marcelo falarem, já que o primeiro-ministro precisou de sair do Palácio de Belém para viajar para a Nova Zelândia.

Com uma nova reunião do órgão marcada para a próxima terça-feira, dia 5 de setembro, Marcelo Rebelo de Sousa recusou dizer o que está no discurso, contando que "numa reunião toma-se nota e escreve-se a intervenção", que "está escrita há muito tempo".

O Presidente da República indicou que a reunião do Conselho do Estado tem "dois pontos: a intervenção do primeiro-ministro, se ele quiser tê-la, porque ele não teve oportunidade de ter no final das intervenções dos demais conselheiros, e depois a intervenção do Presidente da República que normalmente faz uma intervenção tendo em linha de conta as dos conselheiros e fazendo um ponto da situação, agora já com mais um mês e meio de experiência".

A Ucrânia será um dos temas do Conselho de Estado de 5 de setembro, "importante do ponto de vista do condicionamento da evolução não só política, mas económica e social".

[notícia atualizada às 20h00]