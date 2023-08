Secretário-geral do PSD escusa-se a comentar possível candidatura presidencial de Marques Mendes

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, escusou-se esta segunda-feira a comentar uma possível candidatura presidencial do ex-presidente do partido, Luís Marques Mendes, destacando o papel da Universidade de Verão que está a decorrer em Castelo de Vide (Portalegre).

"Não é incomodo nenhum [comentar]. Sou, de resto, amigo do doutor Luis Marques Mendes, era só que faltava, é um ex-líder do partido. Agora, tudo o que eu disser vai ser a notícia", justificou.

O secretário-geral do PSD, que resfalava aos jornalistas momentos antes do arranque da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, preferiu destacar o papel dos 100 jovens que estão a participar nesta iniciativa partidária e o papel do PSD na formação política.

"O que eu quero que seja a notícia são estes 100 jovens que estão aqui para partilhar com muita gente de grande qualidade, dos melhores dos melhores do país as suas preocupações, as suas reflexões mas, sobre tudo, aprenderem também com eles. Estamos a formar a juventude portuguesa e esse é o grande regozijo que eu tenho como secretário-geral do PSD nesta ocasião", acrescentou.

O ex-presidente do PSD Luís Marques Mendes admitiu no domingo uma candidatura presidencial "se houver utilidade para o país" e "um mínimo de condições para avançar", rejeitando ter qualquer decisão neste momento ou acordo com o líder social-democrata.

No seu comentário televisivo na SIC, Mendes foi questionado sobre o significado político da sua presença na Festa do Pontal, a rentrée do PSD a meio de agosto no Algarve, e se tal estaria relacionado com um eventual acordo para um apoio de Luís Montenegro a uma candidatura sua a Belém.

"Nunca na minha vida falei com Luís Montenegro sobre eleições presidenciais, não há nada a falar, não há qualquer acordo", assegurou Marques Mendes, dizendo que, neste momento, "não há nem decisão nem sequer inclinação".