Marcelo na Universidade de Verão do PSD para falar da Ucrânia

O Presidente da República confirma a sua participação na Universidade de Verão do PSD, salientando que "o único tema que tratará será a Ucrânia" nesta iniciativa de formação política de jovens quadros.

Numa nota divulgada no site da Presidência da República - e pouco depois de fonte do PSD ter divulgado a informação -, Marcelo Rebelo de Sousa informa que "tal como em 2018 e no ano passado, o Presidente da República participa na Universidade de Verão da JSD, em Castelo de Vide", Portalegre.

"Diversamente do que sucedeu anteriormente, em que respondeu, por vídeo, a todas as perguntas políticas que lhe foram colocadas, em 2018 por escrito, no ano passado em diálogo direto, o Presidente responderá presencialmente, mas o único tema que tratará será a Ucrânia", salienta o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa será o orador no jantar-conferência de quarta-feira, a partir das 20h00.