Líder do BE diz que o país vai viver a maior manifestação de sempre pela habitação

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse, este domingo, que em setembro o país vai viver a maior manifestação de sempre pela habitação para dizer ao Governo que é preciso mudar de agulha.

"Setembro é o mês da crise da habitação e é o mês das respostas pela habitação e a resposta vai ser no dia 30 de setembro quando este país sair à rua, quando os lesados dos juros da banca saírem à rua, quando os estudantes saírem a rua, quando uma geração inteira que não consegue ver o futuro porque não tem casa sair à rua e dizer ao Governo que é preciso mudar de agulha", disse Mariana Mortágua.

A líder do BE falava aos jornalistas durante uma visita às festas populares de Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

"Entendemos que a crise da habitação coloca em causa algumas das melhores coisas que o país conseguiu construir e uma delas é o direito à habitação. Estamos a voltar aos tempos em que as famílias têm de fazer um sacrifício para por os seus filhos na universidade porque não conseguem pagar um quarto", frisou.