PS responde a PSD. "É urgente continuar a encontrar respostas" para a habitação

O Partido Social reagiu, esta terça-feira, às declarações do PSD sobre o veto de Marcelo ao Programa Mais Habitação.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral adjunto do partido, João Torres, reiterou que "é urgente continuar a encontrar respostas e colocar em execução respostas adicionais" para a crise da habitação.

"O que é fundamental é continuar a trazer novas respostas", admite Torres, que assegura que os socialistas continuam "empenhados em encontrar as melhores respostas para as pessoas" porque o que os "preocupa verdadeiramente" são as famílias com "dificuldades no acesso à habitação". "Por isso, não vamoe ficar de braços cruzados em relação a este importante setor", indica.

João Torres relembra que várias propostas do programa já estão em vigor e "é importante que as demais entrem em vigor com a urgência possível" porque é preciso "encontrar respostas para um problema que é necessariamente complexo".

"Não é possível perder ambição de fazer mais e melhor pela habitação e é isso que continuaremos a promover no nosso país com uma estrategia pensada de raiz", remata.