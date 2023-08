Marcelo na Ucrânia entre hoje e sexta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu autorização ao Parlamento para visitar a Ucrânia entre hoje e sexta-feira.



"Estando prevista a minha deslocação à Ucrânia entre os dias 22 a 25 de agosto, venho requerer, nos termos do artigo 129.º, n.º 1 e 163.º, alínea b) da Constituição, o necessário assentimento da Assembleia República", refere o pedido, com data de segunda-feira, 21 de agosto.

Marcelo Rebelo de Sousa está desde ontem de visita a Varsóvia, na Polónia.

A agenda do Presidente da República não é conhecida, mas a viagem à Ucrânia coincide com as comemorações do Dia da Independência a 24 de agosto.



A visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia acontece depois das deslocações do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia República, Augusto Santos Silva.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu esta terça-feira ao homólogo polaco atenção e solidariedade quanto às preocupações da Polónia em relação às “movimentações que questionem as fronteiras leste da União Europeia e da NATO”.

Numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República polaco, Andrzej Duda, no âmbito do último dia da visita oficial à Polónia, Marcelo Rebelo de Sousa deixou “uma palavra especial” àquele país “pelo papel que tem tido no quadro da situação vivida na Ucrânia”.



“Estamos unidos e estamos solidários e sem hesitações e por isso eu tomei devida nota das preocupações polacas quanto àquilo que possa ser entendido como necessidade de estar atento a movimentações que questionem as fronteiras leste da União Europeia e da NATO. Estamos atentos, solidários e operacionais”, sublinhou.