Vitalino Canas "surpreendido" com falta de "esforço sério" do PS para conseguir consenso com PSD

O constitucionalista Vitalino Canas defende que a Habitação devia ter um consenso entre PS e PSD e confessa-se "surpreendido" pela falta de "esforço sério" do Governo em conseguir uma posição comum.

A opinião é dada no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa vetou o programa "Mais Habitação" do Executivo, não por questões constitucionais, por questões jurídicas.

À Renascença, o socialista, que foi secretário de Estado em dois governos de António Guterres, lamenta que não tenha havido um esforço de diálogo por parte da maioria absoluta.

"Teríamos seguramente a beneficiar todos em termos de política nacional se o Governo visse neste veto a oportunidade para procurar um consenso mais profundo", defende.

Vitalino Canas, que também foi porta-voz do PS, acredita que sem o consenso do PSD o pacote "Mais Habitação" está sujeito a ficar pelo caminho se o Governo passar para as mãos do PSD.

O constitucionalista realça que as políticas "são de médio, longo prazo", logo exigiriam um consenso que perdurasse no tempo.

O antigo deputado critica, ainda, a falta de consenso do Governo com os privados.

"Todos nós temos a consciência que vários setores reagiram negativamente a estas medidas. Se os setores não forem mobilizados, não há a publicidade de haver sucesso", refere.