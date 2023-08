PS vai reconfirmar Programa Mais Habitação

O Partido Socialista vai pedir ao Parlamento para reconfirmar diploma do Programa Mais Habitação.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, o presidente do grupo parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, adianta que o partido irá reconfirmar o diploma e acredita que discordância de Marcelo "é política".

"Respeitamos sempre a opção e discordância política do Presidente da República", afirma, garantindo, no entanto, que o grupo parlamentar do PS irá, em setembro, "dar os passos necessários para a confirmação do diploma do Programa Mais Habitação" devido à "urgência na resposta à crise da habitação".

Em resposta a Marcelo, que diz o programa "tornou muito difícil um desejável acordo de regime" sobre a temática, desacelerou o investimento privado e "radicalizou posições no Parlamento", Eurico diz que "centrar o Mais Habitação no alojamento local e no arrendamento forçado nunca foi a linha do Governo e do PS" e que o pacote é "abrangente" e tem "efeitos já visíveis na vida dos portugueses".



"Neste debate o PS sempre foi o equilíbrio entre o radicalismo de mercado da direita e o radicalismo da estatização da esquerda e isso ficou bem claro ao longo do debate", acrescenta, recordando que o programa contém "treze alterações apresentadas por partidos da oposição ao diploma original".

"Não há uma bala de prata que resolva este problema de um dia para o outro. É um problema que nao é exclusivo do nosso país e é também sentido noutros países da União Europeia e muitas das soluções apresentadas neste programa são testadas e apresentadas também noutros países da UE", reforçou.