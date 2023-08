Montenegro. Programa Mais Habitação "foi uma asneira pegada desde o início"

Luís Montenegro já reagiu ao veto de Marcelo ao Programa Mais Habitação. Em declarações aos jornalistas, em Bragança, o presidente do PSD reforçou que este "processo legislativo nasceu completamente errado". "Foi uma asneira pegada desde o início", frisou. "Neste momento, o PS tem uma política para a habitação que é contra o país, contra o Presidente da República, contra a oposição, contra todos os agentes que têm a sua atividade neste setor", salientou, dizendo que o veto "é sinónimo disso mesmo".

"Mas também é uma oportunidade", entende.

"O PS tem agora duas hipóteses: ou manté a sua teimosia e dá ao país algo que não se vai executar ou faz aquilo que se impõe a quem quer governar a favor das pessoas, que é partir do zero. E, para isso, pode contar com o PSD".

"Coloco todo o 'know how' do PSD ao serviço de Portugal. Se António Costa quiser começar amanhã do zero a construir um plano para a habitação portuguesa para os próximos 20 anos o PSD tem uma equipa preparada para poder ajudar o Governo e, através dele, os portugueses", remata.