Programa de Marcelo na Polónia com dois dias de visita oficial, incluindo "manhã privada"

No primeiro dia da sua visita à Polónia, o Presidente da República tem um encontro marcado com estudantes da Universidade de Varsóvia, antes de seguir para a Biblioteca Municipal da capital polaca onde visitará uma exposição sobre o centenário das relações diplomáticas entre os dois países e inaugurará a Sala de Leitura de língua portuguesa. Segue-se um encontro com a Comunidade Portuguesa também no mesmo local, terminando o curto programa do seu primeiro dia em Varsóvia, de acordo com o programa divulgado pela Presidência.

O Chefe de Estado reserva toda a manhã de segunda-feira, dia 21, em Varsóvia, para uma agenda "privada", de acordo com o programa divulgado este Domingo pela Presidência da República. A hora da chegada a Polónia não foi divulgada, embora Belém tenha pedido autorização ao Parlamento para uma viagem com início já este Domingo.

Marcelo Rebelo de Sousa não tem agenda pública em metade do seu primeiro dia de visita oficial à Polónia. O Presidente da República chega a Varsóvia num momento em que se aguarda a sua apreciação política sobre o pacote de leis do Governo para a habitação. Ainda antes de partir para a Polónia, Marcelo prometeu tomar uma posição até este Domingo sobre um conjunto de diplomas que decidiu não remeter para o Tribunal Constitucional.

Na terça-feira, o dia fica reservado para o programa oficial de Estado, com as Boas Vindas do Presidente polaco com quem se encontra durante a manhã, antes do almoço no Palácio Presidencial. Marcelo Rebelo de Sousa vai depositar uma Coroa de Flores no Monumento ao Soldado Desconhecido antes de encontros com os Presidentes da Câmara Baixa e do Senado do Parlamento polaco, finalizando assim o programa oficial na Polónia, divulgado pela Presidência da República.

O Projeto de Resolução para a habitual autorização da viagem do Presidente da República pela Assembleia da República prevê uma deslocação à Polónia entre 20 e 25 de agosto. O diploma deu entrada a 8 de agosto, mas não foi ainda votado, estando sob apreciação na Comissão de Negócios Estrangeiros, de acordo com a informação disponível na página online do Parlamento.

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu em Fevereiro que poderia visitar a vizinha Ucrânia "provavelmente no Verão", respondendo ao convite de Volodymyr Zelensky . A maioria dos Chefes de Estado e de Governo visita a Ucrânia após passagem pela Polónia.