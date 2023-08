Decisão tomada. Futuro do pacote Mais Habitação será conhecido “amanhã de manhã”, garante Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa já decidiu o que fará com o com o pacote Mais Habitação do Governo. E a decisão será conhecida já amanhã de manhã – segunda-feira.

“Não demora muito, é esperarem por amanhã de manhã”, disse o Presidente da República, à chegada a Varsóvia, na Polónia, onde está em visita oficial.

Marcelo adiantou ainda que já falou com o primeiro-ministro António Costa.

“Tenho uma tradição que é a seguinte: é um diploma do governo, falo ao primeiro-ministro; é um diploma da Assembleia da República, falo ao presidente da Assembleia da República”, disse.