Primeira rentrée de Mortágua como líder leva BE ao interior com foco na habitação e SNS

"Desde logo, as questões da habitação, do SNS e da valorização dos salários. São temas que estarão com certeza presentes também nas intervenções de abertura e de encerramento", referiu, estando a abertura a cargo da eurodeputada do BE Mariana Matias numa sessão internacionalista intitulada "Combater o neofascismo".

Adriano Campos assinalou que este é o momento para o partido ter as "discussões necessárias para o início do ano político", com foco em termas que "estão no programa e que são muito importantes na ação do Bloco".

Destaque ainda para a presença dos antecessores de Mariana Mortágua na liderança do BE, com Catarina Martins a protagonizar no dia 10 um painel sobre "SNS: nunca foram as PPP" e, na véspera, Francisco Louçã a falar sobre "Seis imagens que levam da utopia à distopia".

Em declarações à agência Lusa, o dirigente do BE Adriano Campos sublinhou o "momento particular e importante para o Bloco depois da sua convenção", referindo que tem havido um aumento de novos inscritos no partido desde a reunião magna de maio que elegeu Mariana Mortágua como coordenadora.

A "tempestade perfeita na habitação", o SNS ou os salários são alguns dos temas em debate no Fórum Socialismo, a rentrée do BE que decorre em setembro em Viseu e que é a primeira de Mariana Mortágua como líder.

Esperando "uma grande participação este ano no Fórum Socialismo", uma iniciativa do partido que tem "ultrapassado os 400 participantes" nas edições anteriores, o dirigente do BE destacou a opção política de o realizar em Viseu, ou seja, no interior.

"Teremos debates que dizem muito às pessoas que habitam no interior, nomeadamente as questões das alterações climáticas e também a organização dos serviços públicos e, portanto, temos expectativas de ter essa participação bastante alargada", disse.

O BE, de acordo com o membro da Mesa Nacional do partido, mantém a tradição de convidar pessoas de fora das hostes bloquistas, destacando Ana Miranda, eurodeputada do Bloco Nacionalista Galego e Walter Baier, presidente do Partido da Esquerda Europeia que estará num painel com o antigo deputado José Manuel Pureza a discutir "Os diálogos entre o Cristianismo e o Marxismo".

"Teremos também temas que nos trazem outras pessoas de fora do bloco, nomeadamente o Diogo Faro, que estará, que estará presente com um painel intitulado "Rir dos fascistas, a arma do humor contra a extrema-direita" e teremos também a participação da deputada do PS Nathalie Oliveira num painel sobre a situação política em França".

Os fundadores do partido Luís Fazenda e Fernando Rosas também marcarão presença, como é habitual, para falar sobre "os perigos da guerra e os caminhos para a paz" e "neoliberalismo, a história de um mal", respetivamente.

"Como parar a tempestade perfeita na habitação?", "Precários 5 estrelas: como resistir ao capitalismo de plataforma?", "Regionalizar é levar o país a sério", "Euribor e a distribuição de rendimento" ou "Como combater a violência machista" são alguns dos exemplos de outros painéis aos quais os participantes poderão assistir.