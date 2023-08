PCP diz que "a grande emergência nacional" é o aumento dos salários e pensões

O secretário-geral do PCP disse este sábado, em Alter do Chão, que a "grande emergência nacional" que o país precisa de dar resposta é "o aumento geral e significativo" dos salários e das pensões.

"Todos os dias enchem a boca de impostos, páginas e páginas de jornais sobre o assunto, mas no concreto estão-se nas tintas para os trabalhadores [PS, PSD, IL e Chega]. Votaram todos juntos contra as medidas que propusemos para tributar os lucros dos grandes grupos económicos, da banca, da energia, de todos aqueles que se estão a abotoar à custa do sacrifício de milhares e milhares de pessoas", afirmou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP falava em Alter do Chão, no distrito de Portalegre, onde se deslocou para participar num almoço convívio realizado no pavilhão multiúsos, pelas estruturas locais do partido.

"O problema de facto, a grande questão, a grande emergência nacional que é preciso o país dar resposta e que todos querem que ano se fale, a questão fundamental que é preciso dar resposta é o aumento geral e significativo dos salários e das pensões. Esta sim é a grande medida, o grande assunto", sustentou.

Paulo Raimundo entende que o problema não são os impostos, mas sim a forma e sobre quem recai esses impostos.

"Lá está. O problema é um problema de justiça fiscal. E foi por isso que propusemos o alívio sobre o IRS dos reformados e trabalhadores e o aumento da tributação sobre os lucros", afirmou.

Adiantou ainda que quando se fala tanto neste tema dos impostos, "é bom recordar que foi graças à iniciativa e força que o PCP teve, entre 2016 e 2019, que foi possível ir corrigindo a injustiça fiscal criada pelo enorme aumento de impostos decidido então pelo governo PSD-CDS".

"Só não fomos mais longe porque os compromissos do PS com os grupos económicos falaram como sempre, mais alto", frisou.

Paulo Raimundo referiu ainda que o distrito de Portalegre e o país enfrentam hoje um problema que um autentico drama para milhares de pessoas, a habitação.

"Face aos brutais aumentos de juros, face aos brutais aumentos das rendas e prestações, face à especulação dos preços que está a levar que milhares se estejam a privar todos os dias, daquilo que é possível e muitas vezes do que é impossível, para conseguir aguentar aquilo que é o seu maior bem, o seu teto, o seu lar, a sua habitação", sustentou.

O secretário-geral do PCP disse que este é "um drama real" e para isso é preciso "medidas concretas e urgentes" que tenham consequências imediatas na vida das pessoas, "proteger a habitação de moradia e ir por diante, de uma vez por todas, com uma moratória de dois anos, como aquela que houve durante o período da epidemia" da covid-19.

"A situação que enfrentamos hoje, o drama que enfrentemos hoje, fazem com que hoje a situação de cada um seja, do ponto de vista económico e social, mais grave do que durante o período da pandemia", concluiu.