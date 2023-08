Ministra da Defesa diz que "a justiça está a trabalhar"

Helena Carreiras considera que a justiça "está a trabalhar" no caso "Tempestade Perfeita". A ministra da Defesa esteve esta quinta-feira na Serra de Montejunto, onde afirmou que tem dado passos para evitar que "situações desse tipo" voltem a ocorrer.

Questionada pelos jornalistas, a responsável pela pasta da Defesa confirmou que está confortável no cargo e disse que "estamos a ver resultados" do funcionamento da justiça, pelo que "devemos ficar tranquilos no sentido em que está a ser feito aquilo que tem que ser feito".

"Compete-me agir no sentido de garantir que não persistem, no presente, situações desse tipo, nem devem voltar a repetir-se no futuro, e foi exatamente isso que fiz", declarou Helena Carreiras na Serra de Montejunto, onde ficou a conhecer os meios de vigilância dos fogos florestais.