"Um logro". PS diz que medidas fiscais do PSD são "mentira" e enganadoras

Continua o debate sobre a política de impostos em Portugal. O Partido Socialista voltou a reagir esta quarta-feira às propostas fiscais do PSD, que apelida de "logro" e diz serem enganadoras, no mesmo dia em que o Partido Social-Democrata procurou clarificar o pacote de alívio fiscal e desafiou o PS a aceitar a proposta.

O secretário-geral adjunto do PS acusa o partido de Luís Montenegro de apresentar propostas "incoerentes", assentes "numa mentira", num conjunto de medidas fiscais "excessivamente regressivo" que "não responde aos desafios e aos problemas de produtividade no nosso país".

João Torres apontou a "mentira da apropriação pelo Estado do excesso de receita fiscal" e diz que o pacote de alívio fiscal do PSD "prejudica a carreira contributiva dos trabalhadores e até potencialmente a sua proteção social, e limita a ação do Estado para responder aos momentos de maior dificuldade e a situação de natureza inesperada".

Descrevendo as propostas como "um logro", o PS afirma que o PSD "chegou tarde ao debate sobre a descida do IRS no nosso país".

Antes de descrever "cada um dos pecados capitais" do conjunto de propostas "profundamente incoerente", João Torres apontou a dissonância do PSD que, em 2022, o maior partido da oposição preferia descer primeiro o IRC, avançando com descidas do IRS em 2025 e 2026.

[notícia em atualização]