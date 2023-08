BE questiona Governo sobre problemas no acesso a manuais escolares gratuitos

O Bloco de Esquerda (BE) questionou esta quarta-feira o Ministério da Educação sobre "a confusão" nos manuais escolares gratuitos com centenas de queixas por falta de acesso aos do 4.º ano, querendo saber o que fará o Governo para resolver o problema.

A pergunta do BE enviada ao Governo através do parlamento, e a que a agência Lusa teve acesso, surge depois de notícias segundo as quais a informação contraditória sobre a devolução de manuais escolares do 1º ciclo está a gerar confusão.

"Em outubro do ano passado, a equipa que gere os vouchers e as devoluções no Ministério da Educação enviou um e-mail, a garantir que os alunos do 1º ciclo não precisavam de devolver os manuais no final do ano letivo. Professores e pais permitiram o pleno uso dos manuais escolares pelas crianças", refere a pergunta bloquista, citando a imprensa.

A Confederação Nacional das Associações de Pais referiu que, "aproximando-se o final do ano letivo de 2022/2023, o Ministério da Educação deu indicações às escolas para retomarem a recolha dos livros dos alunos do 3º e 4ª ano e só os do 3º ano tinham de estar em condições que permitissem a reutilização".