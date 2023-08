PSD acusa PS de "desnorte" por reagir a "hipotéticas intervenções"

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse hoje em Quarteira, no Algarve, que o PS demonstra um "total desnorte" por ter reagido a uma "hipotética intervenção" do presidente do partido laranja durante a Festa do Pontal.

"O PS reagiu a algo que ainda não aconteceu", [...], está a reagir a uma hipotética intervenção do presidente do PSD" sobre baixa dos impostos, disse Hugo sobral antes do início da tradicional Festa evento que marca a "rentrée" política dos sociais-democratas.

O secretário-geral adjunto do PS considerou hoje que o PSD irá fazer "uma monumental cambalhota" esta noite caso apresente uma proposta de descida do IRS, acusando o líder social-democrata de incoerência e de "puro oportunismo político".

Em declarações à agência Lusa, João Torres considerou que, caso Luís Montenegro apresente hoje à noite, na festa algarvia do Pontal, uma proposta de descida do IRS, será um "exercício de contorcionismo" e uma "monumental cambalhota".

Hugo Soares acusou o PS de "total desnorte" porque, segundo ele, aquele partido é "o campeão da carga fiscal".

"O PS demonstra um grande nervosismo com PSD", concluiu o secretário-geral do PSD.

Segundo o comentador político Luís Marques Mendes, o discurso desta noite na Festa do Pontal irá centrar-se numa proposta de baixa do IRS, de forma a, entre outras coisas, aumentar o salário liquido dos portugueses e travar a saída de jovens para o estrangeiro.