Marcelo aproveita férias para avaliar lei da habitação

O Presidente da República vai aproveitar as férias para avaliar a lei da habitação.

Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas esta quinta-feira, em plena praia em Monte Gordo, no Algarve.



Entre os vários tópicos que abordou, indicou, à RTP, que o pacote da habitação "foi recebido ontem em Belém".

"Está muito perto de ser promulgado um diploma que promulgo embora com reparos... um pouco desiludido com o diploma sobre o conselho das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo", assegura, lamentando que não se tenha ido mais longe e que não tenha tido "consenso no Parlamento".

Quanto à da habitação, Marcelo adianta que ainda a vai "examinar". "Há vinte dias", diz. "Vai ser com o que vou ocupar as minhas manhãs e as minhas noites nos próximos dias, mesmo em férias", remata.

[Notícia corrigida às 14h46 de 10 de agosto de 2023 - Inicialmente, a Renascença avançou, citando a RTP, que Marcelo Rebelo de Sousa tinha admitido já ter promulgado o diploma da lei da habitação.]