Barroso, Portas e Beleza na Universidade de Verão do PSD

O antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, o ex-líder do CDS Paulo Portas e o presidente da SEDES, Álvaro Beleza, serão alguns dos oradores na Universidade de Verão do PSD, que decorre no final de agosto.

A 19.º edição da Universidade de Verão, iniciativa tradicional de "rentrée" dos sociais-democratas, decorre entre os dias 28 de agosto e 03 de setembro, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.

Esta iniciativa de formação política de jovens terá como oradores nos jantares-conferência o antigo presidente do CDS Paulo Portas, a antiga deputada e vice-presidente centrista Cecília Meireles, o presidente da SEDES e membro da Comissão Política do PS, Álvaro Beleza, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e ainda a escritora Margarida Rebelo Pinto.

José Manuel Durão Barroso, antigo líder do PSD, primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia entre 2004 e 2014, será também um dos oradores, e vai falar sobre "A Europa e o Mundo: Desafios e Perspetivas".

Em declarações à Lusa, o diretor da Universidade de Verão, Carlos Coelho, salientou que Durão Barroso é "a grande referência sobre Europa em Portugal".

Carlos Coelho indicou também que o Presidente da República e antigo líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, poderá regressar a esta iniciativa, à semelhança do que aconteceu em anos anteriores. No ano passado, o chefe de Estado teve uma participação à distância, respondendo, por vídeo, a 30 perguntas de 30 participantes, e em 2018 fez o mesmo, mas por escrito.

"Não estou em condições de assegurar a 100% que participará, mas a minha convicção é de que participará", afirmou o eurodeputado, indicando que "não está ainda definido" em que termos.

O diretor desta iniciativa salientou que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma "especial ligação à Universidade de Verão", sendo "o orador que esteve mais vezes presente" na iniciativa.

A abertura da Universidade de Verão contará com intervenções do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, do diretor da iniciativa, Carlos Coelho, do presidente da JSD, Alexandre Poço, e do chefe da delegação do PSD no Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes.

O encerramento será feito, como habitualmente, pelo presidente do PSD, Luís Montenegro.

De acordo com a informação transmitida à agência Lusa, estarão ao longo desta semana em Castelo de Vide como "professores" nomes como o diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Óscar Afonso, o vice-presidente do PSD António Leitão Amaro, a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, Filipa Roseta ou o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

Carlos Coelho indicou à Lusa que o primeiro vice-presidente do PSD e eurodeputado Paulo Rangel e o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do partido, José Matos Correia, vão debater a questão de descer para os 16 anos a idade mínima para poder votar.

"Há um conjunto muito vasto quer de aulas, quer jantares-conferência, quer de "workshops" mais técnicos, com aprendizagens mais concretas, quer de simulação de assembleia e trabalhos de grupo, porque são oito dias muito intensos, desde manhã até à noite, com um conjunto grande de atividades", salientou o diretor.

Os jovens podem ainda participar em "workshops" sobre "escrita de discursos", "o que fazer nas redes sociais" e "sondagens e estudos de opinião", que serão dinamizados pelo ex-presidente do Conselho de Jurisdição do PSD Paulo Colaço e os especialistas Lourena Sousa e Alexandre Picoto.

As apresentações dos trabalhos e os exercícios serão avaliados pela vice-presidente do PSD Margarida Balseiro Lopes, a eurodeputada Lídia Pereira e o antigo deputado Duarte Marques.

Nesta 19.ª edição participam 100 jovens, escolhidos entre 350 candidatos. De acordo com o diretor da universidade, os participantes foram escolhidos tendo em conta um "equilíbrio etário, entre os 18 de os 30 anos, de género, entre homens e mulheres, e de localização geográfica, para cobrir todo o país".

Carlos Coelho indicou à Lusa que a média de idades ronda os 21 anos e são esperados 65 rapazes e 35 raparigas.

O objetivo passa por "formar jovens para uma intervenção cívica e política qualificada" e que tenham "oportunidade de desfrutar de uma formação interdisciplinar", que aborde temas como economia, questões sociais, comunicação, relações internacionais, projeto europeu, saúde, ambiente ou energia.

"Isso está uma vez mais patente nesta edição", realçou Carlos Coelho.

A Universidade de Verão -- iniciativa conjunta do PSD, JSD, da delegação do PSD no Parlamento Europeu e do Instituto Francisco Sá Carneiro -- teve a primeira edição em 2003. Em 2020 e 2021 não se realizou devido à pandemia de covid-19, tendo retomado no ano passado.