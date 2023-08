António Santos Luiz nomeado diretor-geral da Segurança Social

O mestre em economia e política social António Santos Luiz, antigo chefe de gabinete do secretário de Estado do Trabalho Miguel Fontes, foi nomeado diretor-geral da Direção-Geral da Segurança Social, segundo despacho publicado esta terça-feira.

O despacho é datado de 31 de julho e foi assinado pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, estando em vigor desde o início deste mês.

António Santos Luiz foi nomeado através de um recrutamento por escolha, depois de o procedimento concursal não ter reunido as condições para a formação da lista de três candidatos.

Nascido em 5 de novembro de 1954, António Santos Luiz tinha sido nomeado chefe de gabinete de Miguel Fontes em março, depois de também ter sido adjunto do secretário de Estado da Inserção Social e do secretário de Estado dos Transportes entre 1995 e 2002, segundo a nota curricular inserida no despacho hoje publicado.

Foi ainda docente universitário e mesário e vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 2005 a 2011.

Advogado desde 1982, com a inscrição suspensa a seu pedido, integrou ainda a assembleia de freguesia de Benfica, depois de eleito na lista do Partido Socialista nas autárquicas de 2021.

Trabalhou numa empresa de seguros entre 1971 e 2011, tendo sido membro da comissão diretiva da Caixa Sindical de Previdência dos Profissionais de Seguros entre 1979 e 1990.

A nota curricular de António Santos Luiz regista ainda que este "publicou vários artigos em compilações e coautor de livros, todos sobre temas de segurança social".