"Este é o almoço do Governo com a Igreja". S. Bento justifica ausência de autarcas em almoço oferecido por Costa

"Este é o almoço do Governo com a Igreja." É desta forma que fonte próxima do Governo justifica a não inclusão de autarcas nos convidados para o almoço desta segunda-feira, na residência oficial de S. Bento.

O primeiro-ministro convidou D. Manuel Clemente e D. Américo Aguiar num gesto de agradecimento pela organização da Jornada Mundial da Juventude.

É o esclarecimento do gabinete de António Costa, feito à RR, no quadro da não inclusão no almoço desta segunda-feira dos quatro autarcas que também colaboraram na realização da JMJ.

A mesma fonte indica que no futuro poderá haver um encontro com autarcas, mas o almoço de hoje é unicamente com o cardeal patriarca de Lisboa e o presidente da Fundação JMJ.

Ouvido pela Renascença, o vice-presidente da câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia não quis comentar a ausência de autarcas da lista de convidados, sublinhando que o principal agradecimento já foi feito pelo Papa Francisco e pela população da cidade.

"O reconhecimento mais importante que tivemos e sentimos é o reconhecimento dos lisboetas, pelas mensagens que nos chegam de uma forma muito forte, e claro, o reconhecimento inequívoco do Papa, de Sua Santidade", remata.