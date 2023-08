Estudo avalia risco de medicamento tomado durante a gravidez

Investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e do Infarmed estão a recrutar pessoas para um estudo sobre os riscos da toma de medicamentos com valproato durante a gravidez.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a FMUP explica que o objetivo do estudo é chegar "a um maior conhecimento do impacto da toma de um fármaco por parte de mulheres grávidas na saúde dos seus bebés".

De âmbito nacional e aprovado pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, e da FMUP, este estudo pretende "analisar a efetividade de medidas de minimização de risco de medicamento tomado durante gravidez".

O estudo, designado MINIMIZE, é realizado em conjunto com o INFARMED. O objetivo é “avaliar o grau de conhecimento dos profissionais de saúde e de mulheres em idade fértil, em relação aos riscos da toma de medicamentos contendo valproato durante a gravidez", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

Os fármacos que contêm valproato, ou substâncias relacionadas, encontram-se indicados no tratamento da epilepsia, da doença bipolar e da enxaqueca.

Com este estudo, a equipa de investigadores procurará saber se os neurologistas, psiquiatras, obstetras, médicos de medicina geral e familiar, farmacêuticos comunitários, bem como as mulheres em idade fértil a quem já foi prescrito valproato ou substâncias relacionadas, estão cientes dos riscos da exposição a estes fármacos.

Paralelamente, a pesquisa pretende analisar se estes grupos da população estão a par das medidas recomendadas com o intuito de minimizar estes riscos e qual o nível de adesão a essas medidas.

O estudo vai decorrer no Porto com custos de deslocação pagos.

Pela FMUP fazem parte da equipa de investigadores, membros da Unidade de Farmacovigilância do Porto.