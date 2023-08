Costa sobre JMJ: "Chamada do Papa aos jovens para a reflexão tem um valor imenso"

Na mesma publicação, Costa defende que este é o momento dos jovens "olharem para o mundo e, com mais ou menos fé, perceberem que os desafios que se colocam à humanidade são fundamentais para a sua geração".

O primeiro-ministro, António Costa, quis assinalar esta terça-feira o início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) com uma publicação social na rede Twitter em que considera que "a chamada do Papa aos jovens de todo o mundo para a reflexão tem um valor imenso".

Neste primeiro dia da #JMJ2023 quero desejar a todos uma excelente Jornada Mundial da Juventude. Para #Portugal é uma honra acolher este grande evento e receber, a partir de amanhã, o @Pontifex_pt . A chamada do Papa aos jovens de todo o mundo para a reflexão tem um valor imenso. pic.twitter.com/PiaLI3Ypze

O mesmo quis ainda desejar "a todos uma excelente Jornada Mundial da Juventude". E afirma que para Portugal "é uma honra acolher este grande evento" e receber, a partir de amanhã, o Papa Francisco.

Costa termina a mensagem a dizer que aos voluntários da JMJ para "agarrem o mundo nas vossas mãos, como estão a agarrar esta Jornada!".

A Jornada Mundial da Juventude começa nesta terça-feira, 1 de agosto, numa área pertencente aos concelhos de Lisboa e Loures, prolongando-se até 6 de agosto.

Esperando-se a presença de um milhão de jovens, a JMJ contará com a presença do Papa Francisco de 2 a 6 de agosto, sendo que, no dia 5 de agosto, Francisco irá a Fátima rezar na Capelinha das Aparições.