Costa muda diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa

O primeiro-ministro, António Costa, indigitou esta segunda-feira o diplomata José Pedro Marinho da Costa para o cargo de diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED).

O chefe do Governo "agradece ao Dr. Carlos Pires os serviços prestados na liderança do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa", indica um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.



O diretor indigitado do SIED, José Pedro Marinho da Costa, foi diretor de Serviços dos Assuntos Institucionais, na DGAE, e antes esteve em funções na Representação de Portugal junto da União Europeia (REPER).

José Pedro Marinho da Costa "tem ampla experiência diplomática", refere o gabinete do primeiro-ministro, tendo exercido funções nas Embaixadas de Cabo Verde e Marrocos.

Foi diretor de Serviços da Diplomacia Económica na DGATE e cônsul-geral em Marselha. Foi ainda adjunto diplomático do primeiro-ministro, em 2010.

O primeiro-ministro informou o líder do PSD, Luís Montenegro, sobre a indigitação de José Pedro Marinho da Costa para o SIED.



"Irão agora ser desencadeados os procedimentos tendo em vista a sua nomeação, concretamente a audição na Assembleia da República", sublinha o gabinete do primeiro-ministro.